Prosegue oggi la terza giornata della Premier League, con tre gare in programma. Si parte alle 14,30 con Watford-Crystal Palace, con i padroni di casa, a punteggio pieno, a caccia della terza vittoria di fila in questo avvio di campionato. Alle 17 è la volta di Fulham-Burnley e, soprattutto, di Newcastle-Chelsea, con la squadra di Sarri, chiamata a rispondere alla vittoria di ieri del Liverpool e ad approfittare del mezzo passo falso del Manchester City, bloccato sul pareggio dal Wolverhampton. In attesa del posticipo di domani sera, l'attesissimo Manchester United-Tottenham Hotspur.