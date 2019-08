Mentre in Serie A si apre la prima giornata, in Premier League si continua con la terza dopo il ko dell'Everton contro l'Aston Villa. Alle 13.30 si apre con Norwich-Chelsea: i Canaries arrivano dal 3-1 rifilato al Newcastle, i Blues invece sono ancora alla ricerca della prima vittoria dopo il ko all'esordio contro lo United e il pareggio contro il Leicester all'ultima. Frank Lampard, dopo una stagione al Derby County in Championship, deve ancora prendere le misure alla Premier.



Alle 16, poi, quattro partite: occhi sul Manchester United, che a Old Trafford attende il Crystal Palace: i Red Devils vogliono tornare a vincere dopo l'1-1 col Wolverhampton, i Glaziers devono ancora trovare la prima vittoria. Il Leicester va a Bramall Lane, in casa dello Sheffield; il Brighton aspetta il Southampton e il West Ham sfida il Watford in un derby londinese.



Chiude il programma, alle 18.30, il big match di giornata: Liverpool-Arsenal. Scontro al vertice, per quanto possa contare alla terza giornata, tra le uniche due squadre a punteggio pieno.