Dopo l’anticipo di ieri, che ha visto ilsuperare 2-0 il, torna in campo la, con le partite del sabato della 7a giornata.Nella sfida delle 13.30 ildivince 1-0 contro lo Sheffield grazie ad un gol dial 28'. Grazie a questo successo i Citizens tornano a sorridere in campionato e si avvicinano alle zone alte della classifica.Alle 16 tris delsul: 3-0 firmato da Ziyech - gol e assist, tra i migliori in campo - Zouma e Werner. Per la squadra di Sean Dyche ancora rimandato l'appuntamento con la prima vittoria in Premier.Alle 18.30 scende invece in campo ilcampione in carica, che ad Anfield ospita ilcon una vittoria staccherebbe Everton e Wolverhampton, issandosi in vetta alla classifica in solitaria.