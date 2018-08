La Premier League torna in campo per la seconda giornata con sei partite in questo sabato. Alle 13.30 apre la sfida tra Cardiff e Newcastle, entrambe ko nel primo turno.



Alle 16 in programma quattro partite: il Tottenham cerca il secondo successo contro il Fulham, mentre Leicester e West Ham vanno a caccia di riscatto rispettivamente contro Wolverhampton e Bournemouth, in campo anche Everton-Southampton (entrambi pari alla prima giornata.



Alle 18.30 il big match di giornata: dopo il successo all'esordio in Premier, il Chelsea di Sarri vuole la vittoria in casa contro l'Arsenal, ko contro il City nello scorso turno.