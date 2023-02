Sono due i match in programma oggi in Premier League. Si parte alle 15 con Leeds-Manchester United, sfida d'altri tempi ricordando Cantona e i duelli del periodo a cavallo fra l'epilogo della First Divisione e la nascita della Premier League. Poi, alle 17.30, sarà la volta del match fra Manchester City e Aston Villa, con la squadra di Guardiola, al centro delle polemiche per la vicenda bilanci, che ha l'occasione per accorciare le distanze rispetto all'Arsenal, che ieri è stato fermato sul pareggio dal Brentford.