Everton-West Ham (calcio d'inizio alle ore 13.30) apre la 9a giornata di campionato nella Premier League inglese. Gli ospiti si presentano a questa sfida da settimi in classifica con 5 punti di vantaggio sui padroni di casa, terzultimi.



Alle 16 si disputano altre sei gare. Chelsea e Tottenham giocano in casa rispettivamente contro Newcastle e il fanalino di coda Watford. Turni interni anche per Leicester e Wolverhampton, opposti a Burnley e Southampton. Aston Villa-Brighton e Bournemouth-Norwich completano il quadro.



Poi alle ore 18.30 i campioni in carica del Manchester City sono impegnati sul campo del Crystal Palace di Roy Hodgson. Martedì la squadra di Guardiola riceve l'Atalanta in Champions League.

Domenica c'è il big match tra il Manchester United e la capolista Liverpool, lunedì sera si chiude con la trasferta dell'Arsenal a Sheffield.