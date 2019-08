Dopo il debutto del Liverpool, autore di una prestazione maiuscola contro il Norwich, tocca alle altre scendere in campo nella prima giornata di Premier per rispondere agli uomini di Klopp. Il Manchester City, favorito alla vittoria del campionato, debutterà alle 13.30 in casa del West Ham in una sfida complicata e di grande fascino che anticiperà le partite del pomeriggio. David Silva e compagni saranno chiamati a lanciare un messaggio al Liverpool che la passata stagione era arrivato a giocarsi la vittoria finale fino all'ultima giornata e che è ripartito nel migliore dei modi ieri sera.



Alle 16, poi, in campo le altre; impegnati l'Everton di Kean in casa del Crystal Palace, il Watofrd, che ospita il Brighton, il Southampton in casa del Burnley e il Bournemouth tra le mura amiche contro lo Sheffield United. Chiude il programma di giornata il Tottenham vice campione d'Europa, che ospiterà alle 18.30 il neo-promosso Aston Villa, protagonista di un mercato da oltre 140 milioni di euro, nel nuovo stadio. Anche gli uomini di Pochettino, dopo un grande mercato chiuso con l'arrivo last minute di Lo Celso, scenderanno in campo con l'obiettivo di insidiare Liverpool e Manchester City in quella che sarà una delle Premier più affascinanti degli ultimi anni.