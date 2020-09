Subito in campo lo, tra le sorprese dell'ultima stagione, che attende il: occhi puntati, in casa Wolves, sul nuovo acquisto, classe 2002 arrivato dal Porto per 40 milioni di euro. L'ambizione della squadra di Nuno Espirito Santo è quella di concorrere per un posto in Europa.A chiudere il lunedì di calcio inglese, la regina del mercato fino a questo momento:. Frank, dopo un anno in cui ha valorizzato i giovani a disposizione, ha deciso di alzare l'asticella: arrivati. E il Blues dei nuovi se la vedrà alle 21.15 contro il Brighton, con Ziyech che sfiderà l'ex compagno Veltman.