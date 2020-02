Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Norwich e Leicester, la 28esima giornata di campionato nella Premier League inglese prosegue oggi con altri cinque incontri. Si (ri) parte alle ore 13.30, quando il Crystal Palace di Roy Hodgson fa visita al Brighton.



Alle 16 trasferta anche per il Chelsea, impegnato sul campo del Bournemouth. Turni interni per Newcastle e West Ham rispettivamente contro Burnley e Southampton.

Alle 18.30 il Liverpool primo in classifica gioca in casa del Watford.

Aston Villa-Sheffield United rinviata perché i padroni di casa domenica giocano la finale della coppa di lega a Wembley contro il Manchester City.