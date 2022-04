E’ giornata di ulteriori recuperi in, dopo il netto successo di ieri sera del Liverpool sul Manchester United. Nelle quattro partite odierne,, occasione per la formazione di Guardiola di rispondere ai Reds di Klopp e riprendersi la testa della classifica; occhio però ai Seagulls, che sono reduci da due successi consecutivi in trasferta contro Arsenal e Tottenham.Proprioche significherebbe Champions League. Di fronte c’è però unprepotentemente rilanciato dalla recente qualificazione alla finale di FA Cup. Completano il quadro Everton-Leicester e Newcastle-Crystal Palace.