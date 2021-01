Prosegue con altre due partite lala formazione allenata da Pep Guardiola va a caccia della quarta vittoria consecutiva per portarsi a -1 dal Liverpool secondo in classifica, mentre i Seagulls - a secco di successi dallo scorso 21 novembre - hanno raccolto solo 4 punti nelle ultime 5 giornate.. I 3 punti consentirebbero agli Spurs di agganciare Leicester ed Everton in terza posizione, mentre i Cottagers, che vengono da 4 pari di fila, vanno alla ricerca di un risultato per abbandonare la zona retrocessione.