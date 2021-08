È il grande giorno. inizia,, il campionato più bello, più equilibrato e più ricco del mondo. Ad aprire le danze è ilche l’anno scorso ha stregato tutti con la sua filosofia tutta scouting e colpi low cost. Settantadue anni dopo l’ultima volta, le Bees tornano in. A rispolverare ilsarà, da dove i Gunners mancano da fin troppi anni., rispettivamente rinforzati dagli acquisti milionari di, partono, con ilpronto, come ogni anno, all’, questa volta, dopo gli arrivi di due top come, con concrete possibilità di riuscita. Subito dietro partono, che cercheranno di scalzare le prime quattro per un posto in Champions, mentre(che ha perso sì Grealish, ma ha comprato Buendia, Bailey e Ings), si contenderanno il ruolo di. Insomma, si prospetta una Premier League spettacolare ed equilibratissima. A Brentford ed Arsenal va il compito di aprire le danze, con uno dei tantissimi derby di Londra. Sarà ovest contro nord, Bees contro Gunners, api contro cannoni, una metafora che rappresenta al meglio le forze in gioco, una sorta di Davide contro Golia. Sarà Brentford Arsenal.- C’è curiosità, fra i padroni di casa, di vedere i nuovi acquisti(ex pupillo di Maldini) e(arrivato dal Lorient), mentre la certezza porta il nome di Ivan(capocannoniere della scorsa Championship con 31 gol). Pronti a stupire saranno invece i due talentini danesi che abbiamo ammirato, dalla panchina, ad Euro 2020,. Negli ospiti, invece, le novità in rosa sono tre, una per ruolo:, giovane difensore strapagato dal Brighton,, mediano belga che era stato accostato anche al Milan, grande amico di Saelemaekers, arrivato dall’Anderlecht, e, attaccante cresciuto nel Benfica, che ha già mostrato ottime cose nel precampionato.