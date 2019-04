Dopo la settimana di coppe europee, torna in campo oggi la Premier League con sei partite del programma della 35esima giornata. Apre alle 13.30 il match clou dell'Etihad tra Manchester City e Tottenham, fondamentale per il titolo e la zona Champions, mentre alle 16 vanno in scena quattro gare: il Leicester è ospite sul campo del West Ham e deve difendere il settimo posto, mentre gli Hammers pur arrivando da tre ko di fila sono a meno cinque proprio dalle Foxes; stesso discorso per il Wolverhampton, che riceve però il pericolante Brighton reduce da quattro ko di fila e con soli due punti di margine sulla zona retrocessione, e per il Watford, che va sul campo del già retrocesso Huddersfield. così come il già retrocesso Fulham è ospite di un Bournemouth ormai privo di obiettivi. Chiude alle 18.30 Newcastle-Southampton: chi vince è praticamente salvo, per l'altra le cose potrebbero complicarsi non poco.