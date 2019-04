Dopo le gare del weekend, torna subito in campo la Premier League, con il recupero della 31esima giornata: alle 20.45 la semifinalista di FA CUP Brighton and Hove Albion riceve al Falmer Stadium il Cardiff City, in una fondamentale sfida salvezza. I padroni di casa sono infatti reduci da tre ko di fila che li hanno portati al quartultimo posto, a più cinque proprio sul Cardiff terzultimo: anche i gallesi perdono da tre partite di fila ma con i tre punti si porterebbero a meno due dalla salvezza, così come il Brighton in caso di vittoria allungherebbe a più otto sulla zona retrocessione.