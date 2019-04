Neanche il tempo di rifiatare e anche in Premier League è tempo di turno infrasettimanale con le gare della 33esima giornata di campionato. Due le gare in programma per questo doppio anticipo del martedì.



Alle 20.45 scende infatti in campo il Manchester United che fa visita a un Wolverhampton fermo al 7o posto, ma lontano 16 punti dal piazzamento europeo del Chelsea. Gli uomini del confermatissimo Ole Gunnar Solskjaer, invece, proseguono la rincorsa a un piazzamento in Champions League e di piazzare il sorpasso su Arsenal e Tottenham attualmente in terza e quarta posizione in classifica.



Le ultime speranze per non retrocedere del Fulham sono invece aggrappate alla gara di oggi contro il Watford. In caso di sconfitta, infatti, i Cottagers saranno matematicamente retrocessi. Poco da chiedere ha invece da chiedere la squadra della famiglia Pozzo, già ampiamente salva e in lotta "soltanto" per il 7° posto alle spalle delle 6 big di questo campionato distanti ben 16 punti.