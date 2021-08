La Premier League è iniziata ieri sera con l'anticipo tra il neopromosso Brentford e l'Arsenal. Una partita in cui c'è stato subito il primo risultato a sorpresa: 2 a 0 per le Bees, con un esordio da sogno in Premier dopo 74 anni dall'ultima volta. La giornata continua con la partita delle 13:30 tra il Manchester United e il Leeds del Loco Bielsa. I Red Devils con il solito 4-2-3-1, ma non ci sono i nuovi acquisti Varane e Sancho, con il francese nemmeno convocato. Dietro sempre Maguire e Lindelof, ci sono Pogba, Greenwood, Bruno Fernandes e James. Anche Bielsa schiera un 4-2-3-1, con davanti Bamford supportato da Raphina, Rodrigo e Harrisin.



Nel pomeriggio ben cinque match alle 16: Burnley-Brighton, Chelsea-Crystal Palace, Everton-Southampton, Leicester-Wolverhampton e Watford-Aston Villa. Alle 18:30 scende in campo anche il Liverpool di Klopp contro il neopromosso Norwich di Farke.