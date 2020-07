Al via la 34esima giornata di Premier League con tre partite in programma in questo martedì. Si parte alle 19: il Chelsea cerca punti per difendere il piazzamento Champions League sul campo del Crystal Palace; stesso orario per lo spareggio salvezza tra Watford (17°) e Norwich (ultimo).



Champions ed Europa League si intrecciano poi nella sfida delle 21.15: l'Arsenal (7°) è a caccia di un successo per rilanciare le proprie ambizioni, il Leicester (3°) per difendere il proprio piazzamento e tenere a distanza le inseguitrici.