Parte alle 13.30 la giornata di Premier League, con l'Arsenal che ha ufficializzato Mikel Arteta come nuovo manager, ma che non siederà ancora in panchina: per i Gunners, infatti, ci sarà ancora Ljungberg a guidare la squadra, prima di entrare a far parte dello staff tecnico dello spagnolo. Di frotne l'Everton di Duncan Ferguson, coi Toffees che hanno appena annunciato Carlo Ancelotti come nuovo manager: per l'ex Napoli, in tribuna per assistere al match, un quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Due squadre malate, Everton e Arsenal, alla ricerca di una vittoria che possa portare una ventata di ottimismo.



LE SFIDE DELLE 16 - Alle 16, poi, 5 partite: l'Aston Villa ospita il Southampton, il Bournemouth aspetta il Burnley, il Brighton se la vedrà con lo Sheffield, il Crystal Palace va a Newcastle mentre il Wolverhampton di Cutrone, reduce da una veloce viaggio a Milano, sfida il Norwich.



IL BIG MATCH - Alle 18.30 chiude la giornata il big match tra Manchester City e Leicester: terza contro seconda, la squadra di Guardiola ha la possibilità di accorciare sulle Foxes, che invece vogliono approfittare del Liverpool a riposo (causa Mondiale per Club) per portarsi a meno 7 dai Reds.