Doppioin. Si parte alle 18.30 con la sfida delle retrovie tra: penultimi i cottagers, con un solo punto in campionato, e con 14 gol subiti, peggior difesa d’Inghilterra al pari del… WBA, che di punti ne ha tre, ma di vittorie ancora zero.Alle 21, poi, il big match di giornata, con il Leeds che attende ila Elland Road. 12 punti i Whites, 13 le Foxes: due tra i migliori attacchi della, hanno la possibilità di rilanciarsi in alto: i padroni di casa, in caso di vittoria, andrebbero al terzo posto al pari dell’; gli ospiti, invece, si porterebbero al secondo posto solitario, a meno 1 dal Liverpool.