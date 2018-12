Dopo l'anticipo di ieri sera, che ha visto la vittoria del Cardiff sul Wolverhampton, prosegue oggi la 14esima giornata di Premier League. Cinque gare in programma alle 16: la capolista Manchester City ospita all'Etihad il Bournemouth, che dopo un buon inizio di stagione arriva da tre sconfitte consecutive.



Ha collezionato solo un punto nelle ultime tre invece il Watford, impegnato a Leicester, mentre l'Huddersfield riceve il Brighton. In gioco punti importanti in ottica salvezza in Newcastle-West Ham e Crystal Palace-Burnley.



Chiude il quadro del sabato Southampton-Manchester United, con fischio d'inizio alle 18.30: i Saints, penultimi in classifica, non possono permettersi altre sconfitte per non compromettere ulteriormente la loro rincorsa alla salvezza, mentre i Red Devils, dopo la vittoria all'ultimo respiro in Champions League contro lo Young Boys, sperano di ritrovare la vittoria dopo due partite a secco.