Torna in campo la Premier League con il programma della quarta giornata di campionato e ben 8 gare in programma.



Alle 13.30 apre il Manchester United che dopo aver detto addio a Darmian e Sanchez si appresta a far visita in trasferta al Southampton. I Red Devils dopo la partenza sprint contro il Chelsea si sono fermati e hanno ottenuto un pareggio e una sconfitta nelle ultime due.



Alle 16 palla al Chelsea, in netta ripresa dopo il disastroso ko all'esordio e impegnato a Stamford Bridge contro lo Sheffield United sconfitto nell'ultima giornata dal Leicester impegnato invece in casa contro il Bournemouth. , mentre il Crystal Palace, dopo aver battuto il Manchester United, ospiterà un Aston Villa forte della vittoria ottenuta nell'ultimo turno contro l'Everton. In coda alla classifica subito scontro diretto fra Watford, ultimo con 0 punti e il Newcastle che ha ottenuto 3 punti fondamentali contro il Tottenham, mentre il Norwich fa visita in trasferta al West Ham.



Aspettando il Liverpool il Manchester City proverà il sorpasso in vetta alla classifica ospitando il Brighton mentre i Reds chiuderanno il programma del sabato alle 18.30 in casa del Burnley.