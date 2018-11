Dopo le gare di ieri e in attesa del Monday Night, continua oggi con due partite la 13esima giornata di Premier League: alle 14.30 in campo l'Arsenal di Emery, che va a Bournemouth contro la rivelazione Cherries, sesta a quota 20 punti ma reduce da due ko di fila, per riprendere a vincere dopo tre pareggi, continuare a tallonare il quartetto di testa e risalire in zona Champions. Alle 17 chiude il match tra Wolverhampton e Huddersfield: i Wolves non vincono da quattro turni (tre ko e un pari) e stanno precipitando in classifica, mentre gli ospiti sono in serie positiva da due gare ma si trovano al penultimo posto.