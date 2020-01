Turno infrasettimanale per la 24esima giornata di Premier League, con sei partite in programma in questo martedì.



Si parte alle 20.30, con il Manchester City: i ragazzi di Guardiola, secondi in campionato, cancellano il pari interno con il Crystal Palace e passano sul campo dello Sheffield United grazie alla rete di Aguero, su assist geniale di De Bruyne (nel primo tempo aveva fallito un rigore Gabriel Jesus).Il Crystal Palace crolla in casa contro il Southampton, mentre all'Everton di Ancelotti non basta la prima rete in Premier di Kean per vincere: l'ex Juve e Calvert-Lewin portano i Toffees sul 2-0, ma al 94' e al 95' il Newcastle trova in un minuto la doppietta di Lejeune che vale l'inaspettato 2-2 finale . Due sfide poi delicate per la corsa salvezza: il Bournemouth travolge il Brighton, mentre l'Aston Villa supera in rimonta il Watford, 2-1 al 95' firmato da Konsa.



Alle 21.15 il big match di serata, Chelsea-Arsenal: derby di Londra con umori opposti, i Blues di Lampard volano per difendere il quarto posto e il piazzamento Champions, mentre i Gunners di Arteta devono risalire la china dalla decima posizione.