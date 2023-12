Prosegue la 14ª giornata di Premier League con gli ultimi cinque incontri del turno in programma in questa domenica. Quattro partite si giocano alle 15, fari puntati sul Liverpool di Klopp che ospita il Fulham cercando tre punti per restare in scia dell'Arsenal. Il Chelsea prova a rialzarsi dopo la disfatta di Newcastle e se la vede con il Brighton di De Zerbi, che ha l'occasione di scavalcare il Manchester United in classifica. La rivelazione Aston Villa fa visita al Bournemouth, mentre il West Ham affronta il Crystal Palace.



Grande attesa per il big match di giornata alle 17.30: il Manchester City di Guardiola, reduce da due pareggi consecutivi contro Chelsea e Liverpool, ospita il Tottenham di Postecoglou, che arriva da tre sconfitte di fila.