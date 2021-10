Giornata che promette emozioni in Premier League. Dopo il successo dell'Arsenal contro l'Aston Villa, il nono turno continua con sei partite in programma.con il più classico dei testa-coda. ​Alle 16 tocca a Ranieri, il suo Watford fa visita all'Everton di Benitez, alla stessa ora sfida affascinante tra Leeds e Wolverhampton, mentre ci sono punti importanti in palio per la salvezza tra Crystal Palace e Newcastle e tra Southampton e Burnley.