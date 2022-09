Due sfide nella domenica di Premier League. L'Arsenal di Arteta affronta il Brentford, nono in classifica, al Gtech Community Stadium di Londra, per il controsorpasso su Manchester City e Tottenham, entrambe vittoriose sabato. Calcio d'inizio alle ore 13. Alle 15:15 tocca invece al West Ham di Gianluca Scamacca, impegnato con l'Everton in trasferta, a Goodison Park.