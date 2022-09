Dopo le vittorie di Aston Villa e Fulham rispettivamente contro Southampton e Nottingham Forest negli anticipi di venerdì sera, oggi si disputano altre tre gare valevoli per la settima giornata di campionato nella Premier League inglese.



Si (ri)parte alle ore 13.30, quando i campioni in carica del Manchester City fanno visita al Wolverhampton, che questa settimana ha ingaggiato l'attaccante Diego Costa (ex Chelsea), oggi non convocato. La squadra di Guardiola passa subito in vantaggio grazie al gol-lampo di Grealish su assist di De Bruyne, un quarto d'ora più tardi arriva il raddoppio segnato dal solito Haaland.



Alle 16 il Newcastle gioca in casa col Bournemouth.

Turno interno anche per il Tottenham di Conte, che alle ore 18.30 riceve il Leicester ultimo in classifica.