Ad aprire la domenica di Premier è lo spumeggiante Brighton di Roberto De Zerbi che, alle 15 ospita il nuovo Aston Villa di Unai Emery, in una sfida che promette spettacolo, con un una splendida cornice come il Brighton Community Stadium. Con una vittoria i Seagulls passerebbero la sosta davanti al Chelsea dell’ex Potter, al Liverpool di Klopp e, in attesa della sfida delle 17.30, anche al Manchester United di Ten Hag, confermandosi come la grande mina vagante del torneo.



Proprio i Red Devils faranno visita al Fulham, in un altro magnifico impianto, il caratteristico Craven Cottage, contro quella che è la seconda grande sorpresa del campionato: da neopromossa a costantemente nella parte medio-alta della classifica, trascinata a suon di gol da Mitrovic. CR7 e compagni vogliono però i 3 punti a tutti i costi per consolidare il quinto posto ed avvicinarsi al Tottenham.