Dopo i problemi legati al Covid che hanno portato al rinvio di alcune partite e le sfide di ieri, termina oggi con tre garen un calcio inglese davvero funestato dalla pandemia. Spostata a data da destinarsitocca aldi Pep Guardiola, primo della classe, che vuole mantenere il ritmo con l'ottava vittoria di fila e il vantaggio sulel inseguitrici, nella sfida dell'Etihad contro il disastrato, ultimo e con solo una vittoria nelle ultime cinque. Alla stessa ora in campo anche ildi Thomas Tuchel, solo due vittorie nelle ultime cinque che l'hanno portato a -4 dai Citizens: obiettivo non perdere altro terreno, contro il, ottavo a -4 dalla zona Europa.il big match di giornata: ildi Antonio Conte, in piena emergenza Covid, ospita ildi Jurgen Klopp, che deve rinunciare a tre positivi, tra cui van Dijk. Gli Spurs arrivano da tre vittorie di fila ma sono fermi da qusi dieci giorni e hanno tre partite in meno, ma voglliono avvicinare la vetta contro i Reds, reduci da sei vittorie di fila e a -1 dal primo posto.