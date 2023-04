Premier League di nuovo in campo con i recuperi della settima e venticinquesima giornata. Due gare di alta classifica in programma: a Old Trafford il Manchester United ospita il sorprendente Brentford mentre a Londra va in scena una classica del calcio inglese. West Ham-Newcastle ci dirà di più del momento dei padroni di casa, relegati nei bassifondi della classifica, e degli ospiti che puntano forte a un posto nella top 4, sfidando proprio i Red Devils, recentemente battuti. Calcio d'inizio alle 21.