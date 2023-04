Non si tratta di un turno infrasettimanale, ma quasi, visto che tra martedì e mercoledì in Premier League si giocano sei partite, tutti i recuperi arretrati della stagione inglese. Aprono questa sera quattro sfide, di cui tre alle 20.45: il Brighton di Roberto De Zerbi, dopo quattro risultati utili di fila, continua a sognare l'Europa, con la Champions distante 7 punti, ma è impegnato sul campo del Bournemouth, invischiato nella lotta per non retrocedere con un solo punto di margine sulla zona rossa. Stesso discorso per il Leeds, terzultimo a quota 26, che ospita il Nottingham Forest, quartultimo a 27, in un infuocato match salvezza. Rischia anche il Leicester, che ha appena salutato l'ex tecnico Brendan Rodgers dopo 4 anni: penultimo a quota 27, riceve l'Aston Villa di Unai Emery, che ha appena vinto a Londra col Chelsea e insegue la qualificazione all'Europa, reduce da cinque risultati utili di fila. Alle 21 poi a Stamford Bridge va in scena il big match di serata, tra le deluse di stagione: proprio il Chelsea, che ha salutato l'esonerato Graham Potter, affronta il Liverpool di Jurgen Klopp, reduce dal 4-1 subito contro il City. Per nessuna delle due l'Europa pare pià raggiungibile: i Blues sono undicesimi a quota 38, i Reds ottavi a quota 42 ma arrivano da due ko di fila.