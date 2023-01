Manchester City-Tottenham, un match dai mille risvolti, recupero della 7ª giornata di Premier League. Un fine settimana difficile per i Citizens, campione d’Inghilterra in carica. La sconfitta patita nell’ultima giornata nel derby contro lo United – 2-1 in favore dei Red Devils – è diventata ancor più pesante dopo il successo per 2-0 dell’Arsenal al Tottenham Hotspur Stadium. Gli uomini guidati da Pep Guardiola sono ora distanti 8 punti dai Gunners e dalla vetta della classifica. La rimonta verso il titolo riparte da stasera e dall’incontro di scena all’Etihad Stadium contro gli Spurs di Antonio Conte. Il manager italiano – sconfitto nel derby contro l’Arsenal – è chiamato a ritrovare il passo delle prime quattro in classifica, per non perdere il treno della Champions League – ora distante 5 punti -, con il 4° posto occupato dal Newcastle di Eddie Howe.