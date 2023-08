La Premier League prosegue e dopo la ricca giornata di ieri, che ha decretato il crollo del Chelsea con il West Ham e il trionfo dell'Aston Villa sull'Everton, questa sera si torna in campo. Alle 21 l'Arsenal scende in campo in casa del Crystal Palace per provare a dare continuità alla vittoria sul Nottingham Forest. La squadra di Arteta ha già messo in bacheca il Community Shield battendo il Manchester City in finale e adesso vuole concentrarsi con forza sul campionato. Dall'altra parte, un Crystal Palace che alla prima giornata ha centrato il successo in casa dello Sheffield. Le motivazioni sono alte per entrambe le formazioni, che si daranno battaglia a partire dalle 21.