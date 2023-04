Sabato di grande calcio internazionale che comincia con la 32ª giornata di Premier League. Alle 13.30, è il Fulham la prima squadra a scendere in campo, alla ricerca di punti per avvicinarsi alla zona europea della classifica. Successo che risulterebbe fondamentale anche per l’avversario odierno, il Leeds, alla ricerca di una vittoria che rilancerebbe le proprie ambizioni di salvezza. La zona retrocessione, infatti, è lì a soli 2 punti, con Everton e Nottingham Forest pronte ad approfittare di un passo falso.



Everton e Nottingham che saranno impegnate alle 16. I Toffees se la vedranno contro il Crystal Palace di Olise e compagni che, con la cura di Hodgson, sono ormai proiettati verso la parte sinistra della classifica. Forest che, invece, avrà un incontro maggiormente impegnativo, almeno sulla carta, contro il Liverpool di Jurgen Klopp, pronti a dare l’assalto alla 6ª posizione occupata dall’Aston Villa.



Negli altri due match, sarà protagonista proprio l’Aston Villa, sul campo del Brentford, mentre, in chiave salvezza, occhi su Leicester-Wolverhampton, con le Foxes che, dopo l’addio di Rodgers, hanno sempre meno tempo per togliersi dalle torbide acque del penultimo posto.