Premier League, LIVE dalle 16: in campo Chelsea e Brighton, Liverpool per la fuga. Chiude l'Aston Villa

Parte la 27esima giornata di Premier League, con il programma odierno che si sviluppa a partire dalle 16.



Il Brentford è alla caccia di punti per allungare sulla zona retrocessione: li cercherà contro il Chelsea, desideroso di accorciare sulla zona Europa.



Stesso discorso per l’Everton che ospita il West Ham. Il Brighton di De Zerbi vola in casa del Fulham, ultima sfida prima dell’impegno europeo contro la Roma di De Rossi.



Il Liverpool vuole proseguire la sua marcia in testa alla classifica contro il Nottingham Forest, mentre il Tottenham cerca punti Champions contro il Crystal Palace. Chiude il programma Newcastle-Wolverhampton.



Alle 18.30, l’Aston Villa vuole consolidare il 4° posto affrontando il Luton Town.