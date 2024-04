Premier League LIVE dalle 20.45: derby Everton-Liverpool, in campo anche Manchester United e Newcastle

Redazione CM

14 minuti fa



Torna in campo la Premier League, con i recuperi della ventinovesima giornata che offrono diverse sfide interessanti. Il primo squillo è arrivato ieri dall'Arsenal di Mikel Arteta, che ieri ha travolto 5-0 il Chelsea portandosi in solitari al comando del campionato. Per provare a rispondere subito, il Liverpool dovrà affrontare l'Everton a Goodison Park, nel derby del Merseyside (l'ultimo per Jurgen Klopp), in programma alle 21. Ad aprire la serata sarà però la sfida tra Wolverhampton e Bournemouth, in campo a partire dalle 20.45. Alle 21, in contemporanea con Everton-Liverpool, altre due sfide importanti: il Crystal Palace ospita il Newcastle, mentre il Manchester United accoglie lo Sheffield United.