Continua la 31esima giornata di Premier League, con quattro partite in programma. Il piatto forte è alle 17.30, con il Manchester City che ospita il Liverpool in una partita che potrebbe decidere la corsa al titolo,Il Brentford cerca punti salvezza contro un West Ham ancora in corsa per un posto Champions, il Palace sfida il Leicester in una sfida tra due squadre che hanno poco da chiedere al campionato, il Norwich attende un Burnley che lotta per restare in Premier League.