Dopo l'anticipo di venerdì sera vinto dal Newcastle contro il Wolverhampton grazie a un rigore di Wood, oggi si disputano altre cinque gare valide per la 32esima giornata di campionato nellainglese. Si (ri)parte alle ore 13.30, quando il Manchester United fa visita all'Everton conAlle 16 sono in programma tre partite: l'Arsenal riceve il Brighton e il Chelsea è impegnato sul campo del Southampton, mentre il Watford gioca in casa col Leeds.Alle ore 18.30 il Tottenham difa visita all'Aston Villa.Domenica spicca il posticipo tra le prime due della classe: Manchester City e Liverpool.