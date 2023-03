La 28esima giornata di Premier League scende in campo anche di venerdì sera con il primo anticipo Nottinhgam Forest-Newcastle.



Gli ospiti tornati finalmente alla vittoria nell'ultimo turno di campionato e con ancora due gare da recuperare puntano a non lasciar scappare il treno Champions League con il Tottenham distante alla viglia soltanto 4 punti (e due gare in più). Sono 2 invece i punti di vantaggio dei padroni di casa sulla zona retrocessione, ma il successo in casa Forest manca da troppo tempo con solo due punti all'attivo nelle ultime 5.