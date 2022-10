Un big match per chiudere la 11ª giornata di Premier League, alle 17.30 ad Anfield si affrontano Liverpool e Manchester City. Umori opposti per le due squadre, i Reds (12° in classifica) devono rialzarsi in campionato dove non vincono da tre giornate (2 pareggi, 1 sconfitta), gli Sky Blues invece (ancora imbattuti in Premier) cercano la quarta vittoria consecutiva per tenere il passo dell'Arsenal capolista.



Rematch del Community Shield dello scorso 30 luglio, vinto dal Liverpool per 3-1. Sfida, inoltre, accesa dalle dichiarazioni di Jurgen Klopp della vigilia: "Possono fare quello che vogliono, nonostante il Fair Play Finanziario. Se piace un giocatore, non importa quanto costa, lo prendono e basta. Noi non possiamo agire alla stessa maniera. Nessuno dice che è illegale, ma è così". Gli ha replicato Pep Guardiola: "Il nostro rapporto? Penso sia molto buono. Non abbiamo mai pranzato o cenato insieme, ma visto che ha anche rinnovato il suo contratto potrebbe invitarmi un giorno o l'altro".



Fischio d'inizio alle 17.30, su Calciomercato.com la diretta di Liverpool-Manchester City.



FORMAZIONI UFFICIALI



Liverpool: Alisson; Milner, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago, Elliott; Jota, Salah, Firmino.



City: Ederson; Akanji, Dias, Ake, Cancelo; Rodrigo, De Bruyne, Gundogan; Bernardo Silva, Haaland, Foden.