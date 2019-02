Non vince all'Old Trafford dal 2014, ma i 14 punti di vantaggio in classifica giocano nettamente a favore del Liverpool in vista della sfida di domenica contro il Manchester United. La squadra di Klopp parte in vantaggio nell'analisi di Stanleybet.it: il ritorno al successo nel teatro dei sogni (fondamentale per continuare la corsa a due in vetta assieme al City (è dato a 2,25. Si punta invece a 3,45 sul pareggio e a 3,05 sullo United. Per la cronaca, cinque anni fa i Reds tornarono a casa con un roboante 3-0 inflitto agli avversari, risultato che replicato tra 72 ore pagherebbe ben 22 volte la scommessa. Un finale carico di reti si addice bene alle tendenze offensive delle due formazioni in campo, lo United ha una media gol di due a partita, il Liverpool sale a 2,70. Una gara da Over (con almeno tre reti complessive) è proposta a 1,70.