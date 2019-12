Tre gol e tre punti per il Wolverhampton, che batte il Manchester City nel posticipo della 19esima giornata di campionato nella Premier League inglese. I campioni in carica devono fare a meno dell'indisponibile Gabriel Jesus e a inizio gara restano in dieci uomini per l'espulsione di Ederson. Guardiola sacrifica Aguero per inserire il secondo portiere Bravo. Sterling sbaglia un rigore, ma sblocca il risultato ribadendo in rete la respinta di Rui Patricio e fa doppietta a inizio ripresa. Poi i padroni di casa rimontano da 0-2 a 3-2 grazie ai gol di Adama Traore, Raul Jimenez e Doherty. In panchina Cutrone da una parte e Cancelo dall'altra. Il Manchester City è terzo in classifica a -14 dal Liverpool e a -1 dal Leicester, mentre i Wolves salgono al quinto posto a -2 dal Chelsea e a +1 sul Tottenham di Mourinho.



IL TABELLINO:

Wolverhampton-Manchester City 3-2

GOL: 25' e 50' Sterling (MC), 55 Traoré (W), 82' Raul Jimenez (W), 90' Doherty (W).

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Rui Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny (73' Vinagre); Traoré, Raul Jimenez, Diogo Jota (79' Neto). All. Espirito Santo.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne (67' Gundogan), Rodri, Bernardo Silva; Mahrez (46' Garcia), Aguero (14' Bravo), Sterling. All. Guardiola.

Ammonito: Otamendi (MC).

Espulso: Ederson (MC) al 12'.

Note: al 25' rigore sbagliato da Sterling (MC).