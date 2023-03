Grande weekend di calcio internazionale. Si comincia alle 13.30 con la Premier League che scende in campo con un attesissimo big match. Il Manchester City ospiterà all’Etihad Stadium il Newcastle in una partita dai mille possibili risvolti. I Citizens vogliono proseguire la loro rincorsa verso l’Arsenal capolista – chiamato a rispondere alle 16 contro il Bournemouth – mentre i Magpies vogliono riprendere la loro corsa verso la zona Champions, ora distante 4 punti ed occupata dal Tottenham.



Alle 16, oltre ai già citati Gunners, il programma vede protagonisti il Brighton di De Zerbi, alla ricerca di punti importanti per continuare a sognare l’Europa, gli Spurs, pronti a difendere la 4ª posizione, ed il Chelsea che dovrà cercare contro il Leeds di mettere la parola fine ad una striscia di risultati negativi che li vede senza vittorie nelle ultime 6 partite.



Alle 18.30, completa la 26ª giornata Southampton-Leicester.