(calcio d'inizio alle ore 21.15) è una gara valevole per il campionato inglese di. I Red Devils sono scivolati al settimo posto a quota 28, mentre gli ospiti sono penultimi in classifica con 11 punti. Per l'occasioneCavani fa coppia con Cristiano Ronaldo al centro dell'attacco, mentre Sancho e Greenwood agiscono sulle ali.