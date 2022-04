è l'anticipo della 37esima giornata di Premier League, giocato stasera per via dell'impegno del Chelsea nella finale di FA Cup contro il Liverpool sabato 14 maggio. I Blues, saldamente terzi in classifica, fanno visita allo United che occupa la sesta posizione a quattro lunghezze dal Tottenham, in una classica della moderna Premier League. Calcio d'inizio alle ore 21.