In una stagione in cui inancora una volta sono Liverpool e Manchester City a dominare la scena e a contendersi il titolo di campioni,Non tanto perché sia più o meno equilibrata delle passate stagioni (infatti negli scorsi anni abbiamo visto spesso epiloghi all’ultima giornata per questo traguardo), quanto per la sceneggiatura e per le squadre che in questo campionato sono a contendersi il quarto posto. Si, perché mai come quest’annoinfatti, sono pronte a darsi battaglia e ad accendere una volta in più una delle rivalità più accese della capitale britannica.– Le due squadre arrivano a giocarsi il tutto per tutto in questo finale di stagione, con il quarto posto che darebbe un’impronta decisamente positiva nel risultato finale per una delle squadre. Ai “Gunners” perché dopo un anno senza Europa, rientrarci direttamente dalla porta principale darebbe finalmente il credito che merita il lavoro di. Agli “Spurs” perché con un cambio di allenatore alla fine del 2021, con l’arrivo di, e il fallimento di essere usciti ai gironi di Conference League, il quarto posto rappresenterebbe. Entrambe le squadre sono a pari partite disputate, 33 ciascuna, conAnche il calendario sorride leggermente ai “Gunners”, che mentre affronteranno nei prossimi due turni West Ham e Leeds United, osserveranno con molta attenzione la squadra di Conte andare in scena prima contro il Leicester, e poi nella proibitiva trasferta di Anfield, casa del Liverpool. Già nei prossimi due turni quindi potremo sapere qualcosa in più sulla piega che prenderà questa lotta serrata.Ma. Per uno scherzo del destino infatti, il(originariamente programmata per il 14 gennaio) metterà di fronte proprio Tottenham e Arsenal, in una sorta di. Certo, dopo questa sfida ci saranno ancora gli ultimi due turni di campionato, ma è altrettanto chiaro che. Due stili diversi, quelli di Arteta e di Conte, che hanno plasmato due squadre a loro somiglianza. Una rivalità storica, di per sé già molto sentita da entrambe le tifoserie, che quest’anno sarà più accesa che mai. Se la lotta al titolo regala spettacolo, anche la corsa alla qualificazione in Champions promette fuochi d’artificio. Non ci resta quindi che goderci lo spettacolo, e appuntamento al 12 Maggio, per un North London Derby dal profumo europeo.