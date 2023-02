Grande serata di Premier League con Manchester United-Leeds – recupero dell’8ª giornata – di scena questa sera ad Old Trafford. Gli uomini di ten Hag puntano a raggiungere i cugini del Manchester City, attualmente a 45 punti al 2° posto, mantenendosi in scia della capolista Arsenal. I Red Devils dovranno fare a meno dello squalificato Casemiro – alla sua prima espulsione in carriera -: un dato preoccupante dato che lo United è stato sconfitto in tre occasioni su quattro senza il mediano brasiliano. Il calore del Theatre of Dreams sarà determinante: Rashford e compagni inseguono la 14ª vittoria consecutiva in casa, a -6 dal record assoluto detenuto da Sir Alex Ferguson.



Il Leeds, dal canto suo, è chiamato all’impresa. Il club, sempre più in bilico, naviga in piena zona retrocessione e saranno costretti a trovare la loro terza vittoria in campionato, dopo che per Jesse Marsch è arrivato il canto del cigno questo lunedì.