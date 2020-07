Una rimonta che può completarsi questa sera e che significherebbe Champions League, almeno per il momento: ildi Ole Gunnarricevea Old Trafford ildi ​Ralphnel Monday Night della. Sfida cruciale per i Red Devils: con i tre punti infatti si porterebbero a quota 61, al terzo posto della classifica, superando sia Leicester che Chelsea, entrambe ko nel weekend, e coronando una rincorsa pazzesca che li ha visti ottenere sette vittorie e tre pareggi nelle ultime dieci giornate, portandosi a ridosso della zona Champions League, con la possibilità di dipendere solo da se stessi nelle ultime tre giornate. Di fronte i Saints, già aritmeticamente salvi e senza nulla da chiedere al campionato, ma in un ottimo stato di forma.