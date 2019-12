Il ritorno di José Mourinho a Old Trafford. Il 15esimo turno di Premier League regala un big match, una sfida infuocata in questo mercoledì: alle 20.30 il Manchester United ospita il Tottenham dello Special One, alla prima da ex contro i Red Devils. Scontro cruciale per la corsa a un posto in Europa, con i padroni di casa decimi a 18 punti che tentano il sorpasso sugli Spurs (sesti a 20 punti) e l'aggancio al Crystal Palace quinto, a quota 21 punti.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Le sfide interne contro il Tottenham di recente però non sono semplici per il Man United: quattro vittorie e tre sconfitte nelle ultime sette gare interne con gli Spurs, ultimo lo 0-3 della scorsa stagione. Di contro, lo United è la squadra contro cui il Tottenham ha perso più partite in Premier (34). José Mourinho è a caccia di due primati personali: potrebbe diventare il terzo allenatore a vincere una trasferta di Premier League a Old Trafford con due squadre diverse (prima di lui Martin O'Neill e Rafael Benitez), avendo già vinto nel 2005 alla guida del Chelsea; potrebbe diventare il primo allenatore di sempre del Tottenham a vincere le prime tre partite in Premier alla guida del club.



Fischio d'inizio alle 20.30, su Calciomercato.com la diretta di Manchester United-Tottenham.