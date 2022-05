La 35esima giornata di Premier League propone uno scontro per cuori forti: a Goodison Park,terzultimo ospita il, la squadra della quale il tecnico Frank Lampard è una vera e propria leggenda. Proprio ai Blues, terzi, Lampard chiede punti per uscire dalla zona retrocessione. In contemporanea, ildi Antonio Conte sfida ilavversario della Roma nelle semifinali di Conference League per alimentare le speranze Champions.Alle 17:30 invece è il turno, atteso in casa delsemifinalista di Europa League e attualmente in corsa per le coppe europee al settimo posto della graduatoria. I Gunners, quarti, hanno necessità di vincere per mantenere il distacco di due punti dal Tottenham in vista dello scontro diretto il 12 maggio.